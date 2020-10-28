СК начал проверку после инцидента с инвалидом в Сокольской больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, произошедшего на днях в Сокольской ЦРБ. Напомним, там 60-летний мужчина-инвалид с двусторонним воспалением легких несколько часов пролежал на полу больничного коридора, ожидая помощи. Затем он был отправлен в Городецкую больницу, где впоследствии скончался.

«По данному факту городецкими следователями организована доследственная проверка, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области. - В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как сообщалось ранее, Минздрав в свою очередь проведет внутреннее расследование случая по линии здравоохранения. В ведомстве объяснили, почему инвалид с пневмонией провел столько времени в коридоре Сокольской больницы.