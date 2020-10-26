Прокуратура выявила задержку зарплат нижегородцам

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода проверила соблюдение трудового законодательства в одной из организаций района. Об этом сообщил районный прокурор.

В ходе проверки было установлено, что работодатель нарушал сроки выплаты заработной платы сотрудникам, что противоречит требованиям статьи 136 ТК РФ. Вместо выплаты зарплат по 15 и 30 числам каждого месяца, денежные средства поступали сотрудникам 31 числа в декабре прошлого года и в нескольких месяцах 2020.

В результате чего в отношении юридического лица и руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Помимо этого, руководителя организации потребовали устранить нарушение трудового законодательства, которое в настоящее время рассматривается.

Напомним, что прокуратура Ленинского района также провела оценку ремонта автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выявила нарушения.