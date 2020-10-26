Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при ремонте дорог

По данным прокуратуры Ленинского района Нижнего Новгорода, на территории района есть две автомобильные дороги, входящие в состав объектов дорожного хозяйства города, в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому нацпроекту должен пройти ремонт на улице Памирской и проспекте Ленина.

Проверкой прокуратуры района установлено, что в итоге вырубки тротуара у дома № 1 по улице Перекопской толщина покрытия равнялась всего 3,3 сантиметра. При том, что допустимый минимум – 5 сантиметров.

Кроме того, у дома № 64к1 по улице Баумана, на тротуаре, сцепление асфальтобетонного покрытия не соответствует установленной норме. В процессе вырубки тротуара на этом участке обнаружено наличие дизельного топлива в асфальтобетонной смеси. Предположительно, пролитое при производстве работ.

В настоящий момент нарушения устранены, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.