Еще десять нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 26 октября, количество жертв коронавируса в Нижегородском регионе за сутки увеличилось сразу на десять человек. В общей сложности в области скончался 721 житель от COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уведомил, что вводить карантин в регионе с 5 ноября этого года пока не планируется, несмотря на растущее число заболевших. А также на территории области продолжаются проверки по соблюдение масочного режима и прочих требований безопасности согласно Указу губернатора. Ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра разрешена теперь только навынос.

Обязательная самоизоляции для лиц старше 65 лет, для беременных и для жителей региона с хроническими заболеваниями продлена. Губернатор потребовал перевести на удалённую работу как можно больше сотрудников либо распределить их рабочее время на разные часы.