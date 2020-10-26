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Здоровье

Карантин в Нижегородской области 5 ноября вводить не планируют

Ирина ШВЫРКАЕВА
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Власти Нижегородской области в ближайшее время не планируют вводить карантин, несмотря на растущее число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме.

В частности, один из пользователей поинтересовался, будет ли в Нижегородской области введен карантин с 5 ноября.

«Пока таких планов нет», - ответил глава региона.

Напомним, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области остается напряженной. По данным на 25 октября, общее число заболевших в регионе превысило 38 тысяч человек.

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