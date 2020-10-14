Семеро нижегородцев скончались от коронавируса

За последние сутки в Нижнем Новгороде от коронавируса скончались ещё семеро. Общее число жертв вируса достигло 631 человека. В то же время, заражению подверглись ещё 277 нижегородцев. Всего в регионе вирусом заболевают 35 627 человек.

Не может не радовать, что также 203 человека в Нижегородской области излечились от COVID-19 за прошедшие сутки. В общей сложности, 29 917 нижегородцев побороли заболевание с начала пандемии.

Напомним, что в Нижегородском регионе на данный момент действует режим повышенной готовности, а режим самоизоляции введён для пожилых людей, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями. Вместе с тем, в регионе ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, речь идёт об общественном транспорте и магазинах. Нижегородский Минпром уже провёл рейды примерно в 800 организациях общепита и крупных торговых центрах города. Проверки проходят ежедневно по поручению Глеба Никитина.