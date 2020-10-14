Около 800 магазинов проверил нижегородский Минпром Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проверили уже около 800 объектов розничной торговли, начиная с 25 сентября. Рейды по соблюдению масочного режима в магазинах, торговых центрах и общепите проходят ежедневно — так поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства региона.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов рассказал, что проверки уже проведены в самых крупных торговых центрах города, таких как

«Республика», «Небо», «Индиго», «Фантастика», «Этажи», «Мега», «Сормовский привоз», «Seven», «Лагуна», «Муравей», «Новая Эра», «Парк Авеню» и «Автозаводский универмаг». А также рейды прошли в магазинах других крупных торговых сетей.

— Мы зафиксировали такие нарушения, как допуск в зал и обслуживание посетителей без масок, стёртая разметка, предназначенная для соблюдения социальной дистанции, отсутствие антисептика для посетителей. По результатам проверок наши сотрудники составили 20 протоколов об административных правонарушениях. Все они переданы в суд, — подытожил Максим Черкасов.