Двоих пострадавших при стрельбе в Нижегородской области подключили к ИВЛ. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Трое пострадавших от рук нижегородского стрелка сейчас находятся в больницах. Двоих них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Вечером 12 октября двое пострадавших – мужчина и женщина были переведены в областную больницу имени Семашко, - сообщил Глеб Никитин. – Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное и опасений не вызывает.

По словам губернатора, еще одна пациентка остается в Борской ЦРБ. По всей вероятности, речь идет о бабушке 18-летнего стрелка. Вечером ей была сделана операция. Сейчас она тоже дышит с помощью аппарата ИВЛ.

- Родным и близких погибших и пострадавших сейчас оказывается психологическая помощь, - рассказал Глеб Никитин. – Также я поручил Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека погибли. Еще трое ранены.