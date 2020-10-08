Андрей Чертков назначен временно и.о. главы администрации Кстовского района

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Кстовского района. Соответствующее решение приняли депутаты Земского собрания пятого созыва в среду, 7 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте администрации Кстовского муниципального района.

Андрей Чертков будет занимать новый пост до проведения конкурса на должность в ноябре текущего года.

Отметим, что с февраля 2018 года главой администрации Кстовского района был Виталий Ковалев, который в настоящее время находится в отпуске.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что Юрий Хабров назначен министром социальной политики Нижегородской области.

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