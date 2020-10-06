Юрий Хабров назначен министром социальной политики Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министром социальной политики Нижегородской области назначен Юрий Хабров. Соответствующее решение принял губернатор Глеб Никитин. Ранее Юрий Хабров занимал пост управляющего региональным отделением Фонда социального страхования.

- Министерство социальной политики сегодня выполняет очень важные функции, - напомнил глава региона. Они связаны, в первую очередь, с поддержкой граждан, координацией выплаты различных пособий и реализацией социального контракта. Этим летом и весной мы очень тесно сотрудничали с региональным отделением Фонда социального страхования. Я уверен, что Юрий Хабров сможет оперативно подключиться к работе.

К числу главных задач, которые поставлены перед ним, относятся повышение качества обслуживания граждан в отделениях соцзащиты и совершенствование механизмов поддержки граждан. Также ему предстоит провести трансформацию системы психоневрологических интернатов, цифровизацию отрасли и реализации программ снижения уровня бедности.

Занимавший до этого пост министра Алексей Исаев покинул пост министра по собственному желанию.

СПРАВКА

Юрий Хабров родился 2 сентября 1968 года. В 1985 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1989-м - Горьковское высшее военное училище тыла.