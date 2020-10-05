В Дзержинске нашли снаряд времен войны

Страшную находку обнаружили на днях жители Дзержинска – в лесополосе они нашли головные части артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

- Местный житель обнаружил части снаряда в лесу в черте города, - рассказали в ведомстве. – На них были выявлены механические повреждения и следы сильной коррозии. Все это представляло серьезную опасность.

Чтобы обезвредить страшную находку, снаряд вывезли на специальную площадку. Там она была уничтожена с соблюдением всех мер безопасности.

- Мы напоминаем местным жителям, что в случае обнаружения подозрительного предмета, о не нужно сразу же сообщить в правоохранительные органы, - предупредили в региональном управлении Росгвардии. – Никаких манипуляций с этими предметами самостоятельно проводить нельзя. К ним нельзя прикасаться, осматривать их или поднимать.

Напомним, ранее мы писали о жителе Нижегородской области, который решил распилить такой снаряд на цветной металл. При взрыве он получил тяжелейшие травмы.

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