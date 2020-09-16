«Пустил на цветмет»: Нижегородец взорвался, пытаясь распилить боевой снаряд у себя на огороде. Фото: Ольга Крыльцова

Обнаружив у себя на огороде снаряд, любой другой кинулся бы звонить спасателям и вызывать саперов. Но только не 30-летний житель поселка Гидроторф в Балахнинском районе Нижегородской области. Он оказался настолько суров, что решил пустить снаряд…на цветмет. Пилить его он взялся собственноручно.

- 15 сентября в центральную районную больницы Балахны был доставлен местный житель с множественными травмами, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области. – Как оказалось, мужчина пострадал в результате взрыва на улице Пионерской в поселке Гидроторф.

На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены фрагменты предмета, схожего с боевым снарядом.

- Как признался сам пострадавший, этот снаряд он хотел сдать на цветной металл, предварительно распилив у себя на огороде, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сейчас мужчина находится в больнице.

Тем временем правоохранительные органы уже возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача и хранение боеприпасов». По закону, за это преступление грозит до трех лет тюрьмы.

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