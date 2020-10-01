Погода в Нижнем Новгороде сегодня, 1 октября: Тепло и солнечно

Сегодня, 1 октября, погода в Нижнем Новгороде порадует горожан приятными сюрпризами. Целый день будет стоять теплая и солнечная погода.

- В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18 градусов, - обещают синоптики. - При этом дождей не ожидается. Целый день будет стоять ясная солнечная погода.

Ближе к вечеру слегка похолодает – столбики термометров опустятся до +13 градусов. Ночью станет еще прохладнее – не больше +9 градусов. Однако ясная сухая погода сохранится. Так что можно смело планировать ночные прогулки. Зонтики захватывать не обязательно.

Напомним, ранее мы писали, что зима 2020-2021 года будет в пределах климатической нормы. И количество осадков, и температурные показатели будут соответствовать среднестатистическим значением. Только в феврале 2021 года будет теплее обычного - возможны частые оттепели и гололед.

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