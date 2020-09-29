2 октября в Нижегородской области проведут проверку системы оповещения

2 октября Нижегородская область поучаствует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ходе неё проведут плановую проверку системы оповещения населения области с включением электросирен, передачей речевого сообщения и замещением общероссийских радиоканалов проверочным сигналом: «Проверка системы оповещения».

Департамент региональной безопасности Нижегородской области убедительно просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав голосовые сообщения и звук сирен.

А также напомним, что в Нижнем Новгороде планируется внедрение московской системы распознавания лиц. Поскольку с 2014 года в области реализуется проект "Безопасный город", была построена система видеонаблюдения, в которую вошли 602 камеры наблюдения. Они распределены по всем районам города. Более того, эта система включает 204 пульта экстренной связи «Гражданин – Полиция» и 30 интерактивных панелей. Вызовы с пультов поступают операторам центра видеонаблюдения. По данным центра координации, благодаря комплексу «Безопасный город» с начала 2020 года в регионе увеличилась раскрываемость преступлений, в чём заслуга видеонаблюдения.