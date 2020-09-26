Проверка слуха: В Нижнем Новгороде собираются внедрить московскую систему распознавания лиц. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне целый ряд СМИ сообщил о том, что в Нижнем Новгороде планируется внедрение московской системы распознавания лиц. Так это или нет – рассказали в «Центре координации проектов цифровой экономики».

- В Нижегородской области с 2014 года реализуется проект «Безопасный город», - напомнил директор центра Владимир Распопов. – В городе была построена система видеонаблюдения правоохранительного система, включающая в себя 602 камеры наблюдения. Они распределены по всем районам Нижнего Новгорода. Также в эту систему входят 204 пульта экстренной связи «Гражданин – Полиция», 30 интерактивных панелей. Вызовы с этих пультов поступают операторам центра видеонаблюдения.

По данным центра координации, благодаря комплексу «Безопасный город» с начала 2020 года в регионе увеличилось число раскрываемых преступлений. Во многом этому поспособствовали элементы системы видеонаблюдения.

- В конце 2020 года в Нижнем Новгороде планируется реализация очередного этапа развития этого проекта, - рассказал Владимир Распопов. – Главное направление подобных систем – это поиск правонарушителей и пресечения противоправных действий. При установке камер с дополнительным интерфейсом, в том числе по распознаванию лиц, повысится эффективность работы правоохранительных служб. Благодаря деятельности подобных систем были раскрыты преступления и предотвращены теракты. Это современный ответ на сложившуюся в мире ситуацию по борьбе с терроризмом.

По словам Владимира Распопова, Эти системы также будут использоваться для предоставления аналитических данных о количестве и потоках людей и транспорта. В свою очередь это позволит оптимизировать затраты и деятельность коммунальных служб региона.

- Сейчас формируется техническое задание, главным критерием которого будет полезность созданного решения для граждан, - пояснил директор центра. - Компания-подрядчик для запуска данной системы еще не выбрана и будет определена в рамках конкурсных процедур. В общей сложности, на данном этапе планируется установить около трех тысяч камер. Стоимость этого проекта сейчас оценивается. Источники финансирования сейчас рассматриваются. Один из возможных вариантов – государственно-частное партнерство.