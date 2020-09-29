В 31 районе Нижегородской области не нашли новых больных коронавирусом

За последние сутки в 31 муниципалитете Нижегородской области не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом. На настоящий момент, 28 137 жителей региона, прежде заражённых COVID-19, уже здоровы. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

По данным на 29 сентября, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составляет 32 224 человека. От этого числа 15 951 – в Нижнем Новгороде. Остальные 16 273 – в районах и городских округах региона. А именно, коронавирус подтверждён у 2 825 жителей Дзержинска, у 1510 человек в Павловском районе, у 1114 – в г.о. Бор, у 820 – в Богородском районе, у 741 – в Кстовском районе, у 641 человека – в Кулебакском районе, у 600 – в Городецком, у 555 – в г.о. Семёновский, у 546 – в Володарском районе, у 473 – в г. Арзамасе, у 441 – в Балахнинском, у 436 – в Дивеевском районе.

В черте города на первых местах в рейтинге заболеваемости по-прежнему остаются Автозаводский и Ленинский районы. 3776 и 2572 заражённых соответственно. И на последнем месте всё так же остаётся Приокский район – там на сегодня 1099 больных коронавирусом.