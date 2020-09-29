168 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 168 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 224 человек. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В настоящее время около 2,3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 1,1 тысячи человек находятся в больницах. 33 нижегородца помещены в обсерваторы.

Одновременно с этим растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 163 человека. Общее число выздоровевших в регионе достигло 28 137 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов. Пока под запретами остаются театры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!