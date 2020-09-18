Космос и Сапфира родились в Нижегородской области

Нижегородцы в этом году подошли творчески к выбору имен для своих малышей, поэтому список необычных имен пополнился Космосом и Сапфирой. Таких у нас в регионе всего по одному ребенку.

- Также в списке необычных имен в Нижегородской области значатся Гедеон, Люка, Радогар. Дарий, Весемир, Арарат и другие, - сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на управление ЗАГС по Нижегородской области. – К числу редких женских имен можно отнести Царину, Волю, Дементру, Шахерезаду, Роксолану, Мальвину, Герду и целый ряд других имен.

Напомним, в начале года самыми редкими именами были названы Афган, Луна и Версалия. А вот список самых распространенных имен по сравнению с прошлым годом почти не изменился. Вот уже второй десяток лет самым популярным мужским именем оказывается Артем. Следом за ним идут Александр и Михаил. Женский ТОП тоже мало меняется год от года: на этот раз в нем оказались Виктория, София, Анастасия.