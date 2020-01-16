Афган, Луна и Версалия: Названы самые редкие имена в Нижнем Новгороде

С каждым годом молодые родители подходят к выбору имен для своих чад все с большей изобретательностью. Все больше нижегородцев называют малышей давно забытыми старославянскими и зарубежными именами. В результате, в список редких имен в этом году угодило даже довольно традиционное имя Тарас.

- Если говорить о редких мужских именах, то в 2019 году в Нижегородской области на свет появилось по одному Афгану, Людовику, Мефодию, Сэму, Пересвету, Аврелию, Черкесу и Тамерлану, - рассказала начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. – Не менее изобретательно подходят родители и к выбору имен для своих дочек. Среди женских редких имен замечены Луна, Версалия, Медея, Забава, Карелия, Рафаэлла и Новелла.

А вот список самых распространенных имен по сравнению с прошлым годом почти не изменился. Вот уже второй десяток лет самым популярным мужским именем оказывается Артем. Следом за ним идут Александр и Михаил. Женский ТОП тоже мало меняется год от года: на этот раз в нем оказались Виктория, София, Анастасия.

Что касается любимых нижегородцами парных имен, то ситуация с ними не самая радужная. К примеру, на 373 Евы в городе приходится всего семь Адамов, а на 10 Людмил – 78 Русланов.