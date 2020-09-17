Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

535 нижегородцев умерли от коронавируса

За последние сутки скончались еще три человека
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий

По данным на 17 сентября, общее число жертв коронавируса достигло 535 человек. За последние сутки в регионе скончались еще три человека. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф»

- На сегодняшний день диагноз «коронавирус» подтвержден у 30 274 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – За последние сутки опасная инфекция была выявлена еще у 166 человек. Сейчас в больницах остаются около тысячи человек. Еще 1700 нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.

Одновременно с этим растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц были выписаны 127 человек. В общей сложности, коронавирусом успели переболеть 26 881 нижегородец.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Учитывая количество заболевших, региональные власти рассматривают возможность ужесточения контроля за соблюдением масочного режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Коронавирус в Нижегородской области