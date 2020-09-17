535 нижегородцев умерли от коронавируса

По данным на 17 сентября, общее число жертв коронавируса достигло 535 человек. За последние сутки в регионе скончались еще три человека. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф»

- На сегодняшний день диагноз «коронавирус» подтвержден у 30 274 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – За последние сутки опасная инфекция была выявлена еще у 166 человек. Сейчас в больницах остаются около тысячи человек. Еще 1700 нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.

Одновременно с этим растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц были выписаны 127 человек. В общей сложности, коронавирусом успели переболеть 26 881 нижегородец.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Учитывая количество заболевших, региональные власти рассматривают возможность ужесточения контроля за соблюдением масочного режима.

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