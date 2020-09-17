166 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 166 новых случаев заражения опасной инфекцией. Таким образом, по данным на 17 сентября, общее число заболевших достигло 30 274 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Сейчас около 1,7 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно, - пояснили в ведомстве. – Еще около тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах остаются 17 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны 127 человек. Таким образом, 26 881 человек в Нижегородской области уже переболел коронавирусом.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако растет число образовательных организаций, в которых введен карантин по коронавирусу. Сейчас полностью закрыты три нижегородские школы. Также ограничения введены в двух группах ННГАСУ.