42 человека эвакуировали из загоревшейся многоэтажки в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня днем в Нижнем Новгороде загорелся многоэтажный дом – пожару был присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня 15 сентября, - говорится в сообщении. – На место происшествия сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, загорелась одна из квартир в доме № 2 по улице Левобережной в Ленинском районе. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 42 жильца, в том числе шестеро детей. К счастью, погибших и пострадавших при пожаре нет. В квартире выгорело имущество на площади 10 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали о серьезном пожаре в здании бывшей воинской части в Арзамасе. Там несколько дней назад загорелось здание площадью 200 квадратных метров. Тогда тоже никто из местных жителей не пострадал. Пожар удалось потушить всего за полчаса.