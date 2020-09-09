Очевидцы: В Арзамасе загорелась бывшая воинская часть

Серьезный пожар вечером 9 сентября вспыхнул в Арзамасе Нижегородской области – там загорелось старое заброшенное здание. Первыми об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

- В Арзамасе сильнейший пожар, - поделились снимками очевидцы в группе «Регион-52». – Огонь высоченный. Говорят, что горит территория бывшей воинской части на улице Калинина.

Вскоре информацию о происшествии подтвердили и официальные органы. Как оказалось, в тушении пожара были задействованы 16 человек.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:53 9 сентября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там загорелось заброшенное строение площадью 200 квадратных метров. Уже в 19:38 пожар удалось потушить. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru