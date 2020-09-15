Автобусные маршруты продлят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в скором времени могут продлить целый ряд автобусных маршрутов. Соответствующий документ сейчас находится на согласовании.

- Министерство транспорта действительно рассматривает варианты продления ряда маршрутов, - подтвердили «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта. – Сейчас документ находится на стадии согласования. После его утверждения он будет в обязательном порядке опубликован.

Напомним, ранее мы писали, что в апреле 2020 года прекратили свою работу сразу шесть маршруток. Это было связано с простоем, вызванным пандемией коронавируса.

- ООО «Лидер-Транс» и ООО «Победа-НН» с 7 апреля 2020 года временно приостанавливают свою деятельность по обслуживанию маршрутов Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 и Т-39 в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, - сообщалось тогда в сообществе «В защиту Желтого бампера». – Это связано с полным отсутствием денежных средств на ГСМ, содержание, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, выплату заработной платы сотрудникам и иным расчетам.

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