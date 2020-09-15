Улицу Циолковского на восемь месяцев закрыли для транспорта

Демонтажные работы начались на перекрытом участке улицы Циолковского Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядная организация приступила к демонтажным работам на перекрытом для движения участке улицы Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время подрядчик занимается устройством буронабивных свай и установкой шумозащитного остекления. Также рабочие готовятся к снятию старого асфальта и переустройству инженерных сетей. Кроме того, известно, что параллельно будут вестись работы по устройству фундаментной части опор путепровода.

- Отмечу, что для снижения социальной напряженности и минимизации заторов было принято решение о перекрытии улицы Циолковского после утреннего часа пик, - рассказал начальник управления по ремонту и содержанию дорог ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Андрей Лежнин.

Объезд закрытой для движения транспорта зоны на улице Циолковского организован по улице Новосоветской с переездом через железнодорожные пути, а также выездом на улицу Станиславского.

Напомним, что движение на участке от улицы Культуры до Торфяной будет перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года. Это связано со строительством транспортной развязки.

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