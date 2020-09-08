Названы школы Нижнего Новгорода, где выявлен коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что с начала учебного года прошла всего неделя, уже в шести школах Нижегородской области действует карантин. В частности, школа № 6 в Выксе полностью перешла на дистанционку. Еще в пяти школах карантин введен в отдельных классах. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

- С 7 сентября карантин действует во втором классе школы № 44 в Нижнем Новгороде, - рассказали в министерстве образования. – С 8 сентября карантин также ввели в одном классе школы № 1 в Арзамасе, а также в отдельных классах школ № 126 Автозаводского района, № 51 Канавинского района и № 22 Нижегородского района. Более подробную информацию родители могут получить непосредственно в школах, а также в управлениях образования Выксы, Арзамаса и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в школе № 44 все одноклассники заразившейся девочки должны пройти тестирование на Covid-19. Часть из них анализы уже сдали, к остальным медики придут прямо на дом.

Также сегодня министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал подробности своего двухнедельного лечения. По его словам, излечиться от заболевания амбулаторно у него не получилось, поэтому пришлось лечь в инфекционную больницу № 2 в Нижнем Новгороде.

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