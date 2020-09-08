Министр образования Сергей Злобин заразился коронавирусом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин признался, что сам недавно перенес коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Мы часто говорим «Спасибо врачам» в последнее время, но когда эти слова касаются тебя лично, то смысл ощущается совсем иначе, - рассказал Сергей Злобин. – Вчера был первый рабочий день в «кабинете». До этого две недели лечения от коронавируса. Амбулаторно не получилось лечиться, так как врачи диагностировали поражение легких и негативную динамику.

По словам министра образования, лечиться ему пришлось в стационаре инфекционной больницы № 2. И сотрудникам этого учреждения он особенно благодарен – и врачам, и медсестрам, и главному врачу.

- Также я бы хотел сказать «спасибо» всем своим коллегам в образовании и в других сферах, - отметил Сергей Злобин. – Благодаря им удавалось оперативно решать все вопросы приемки школ, августовской конференции и Дня знаний в режиме звонков. Первый раз встречал День знаний не в школе.

Напомним, накануне стало известно, что в Выксе была закрыта школа на карантин по коронавирусу. Там опасную инфекцию подхватили сразу несколько учителей и сотрудников школы. Чтобы остановить распространение заболевания, было решено перейти на дистанционное обучение. Уже сейчас все детям открыт бесплатный доступ к электронным платформам.

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