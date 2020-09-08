Карантин в нижегородской школе № 44: В классе, где был выявлен коронавирус, все дети сдадут тест на Covid-19 Фото: Яндекс

Накануне в Нижегородской области были выявлены первые случаи заражения коронавирусом в школах. Сначала на карантин была закрыта школа № 6 в Выксе, а потом перешел на дистанционку один из классов в школе № 44 в Нижнем Новгороде. В Выксе инфекция была выявлена у педагогов, а в нижегородской школе коронавирус подхватила второклассница.

- 1 сентября одна из учениц второго класса пришла в школу, а в тот же день вечером у ее бабушки подтвердился Covid-19, - рассказала «Комсомолке» директор школы № 44 Елена Булатова. – В тот же день родители вместе с девочкой отправились в поликлинику, где сдали тесты на коронавирус. Вчера у девочки пришел положительный результат анализов.

Теперь все дети, которые находились с ней в классе – а это 30 человек – уже отправлены на карантин. Все они пока будут учиться дистанционно.

- У большинства учеников этого класса тесты на коронавирус взяли вчера прямо в школе. К остальным медики приедут на дом, - пояснила Елена Булатова. – В самой школе специальной бригадой уже проведена санитарная обработка. В остальном школа работает в штатном режиме.

Стоит отметить, что в школе девочка находилась около полутора часов. Все это время она практически не контактировала с учениками из других классов. Облегчает ситуацию и тот факт, что кабинет, в котором занимался этот класс, находится прямо у пожарного выхода. Через него дети и вошли в школу. Так что по коридорам они не ходили.

- Сама девочка чувствует себя хорошо, болезнь у нее протекает бессимптомно, - рассказала директор школы. – Будем надеяться на ее скорейшее выздоровление.

Напомним, сегодня утром стало известно, что министр образования Нижегородской области Сергей Злобин перенес коронавирус. Лечение чиновник проходил в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде.

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