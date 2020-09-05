Балахнинские пруды-накопители гурдонов и полигоны промышленных отходов в Дзержинске и Павлове попали в госреестр

По приказу министерства природных ресурсов и экологии РФ три нижегородские свалки вошли в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит региону ликвидировать их за счет средств нацпроекта «Экология».

Речь идет о прудах-накопителях кислых гудронов в Балахнинском районе и полигонах в Дзержинске и Павлове.

Пруды-накопители на территории бывшего АООТ «Фирма «Варя» представляют собой 10 карт (копаней). Две из них сейчас засыпаны окислами карбидов и грунтом.

Площадь полигона промышленных отходов бывшего ПО «Корунд» (Капролактам) составляет порядка 18,2 га. Под отходами III и IV класса опасности — 5,5 га. Их сюда свозили на захоронение с завода Дзержинского промышленного узла с 1974 по 1995 годы.

Свалка промышленных отходов в Павлове находится по адресу: улица Вокзальная, д. 15. По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, из трех объектов этот — самый сложный и резонансный, поскольку находится на территории города.

Ранее в госреестр попала Шуваловская свалке, расположенная за кладбищем «Красная Этна».

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