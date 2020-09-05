Дзержинский перинатальный центр стал одним из лучших в России и получил президентский грант

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За успехи в области материнства и детства по итогам «Переклички перинатальных центров России – 2019» по версии МАРС второе место занял Дзержинский ПЦ. Об этом сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

«Новость у нас в области очень хорошая. Уж сколько раз костерили нашу региональную систему здравоохранения. Упрекали ее в бездушности и нечеловеколюбии. Но есть и обратная сторона медали. Наш Дзержинскии перинатальныи центр. Мы - вторые в стране. И я не переживаю за то, что не первые. Есть к чему стремиться. Мы - вторые! И это важная оценка для нас. Для команды. Для мам и малышеи . Для всеи области. Так решили эксперты - ведущие неонатологи, акушеры и гинекологи нашеи страны на ежегодном национальном отраслевом конгрессе», - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» выиграл президентский грант на «Школу мам» в проекте «Охрана здоровья человека в условиях COVID-19».

В комментариях к публикации в социальной сети нижегородцы пишут:

- Добрые вести, спасибо медперсоналу.

- Замечательный ПЦ! Там появился мой сыночек. Все четко, слаженно, в палатах чистота, а послеродовые палаты на маму и малыша - просто курорт! Поздравляю с достижением команду ПЦ и желаю новых побед. Спасибо за моего мальчишку.

- Поздравляю коллег с заслуженной победой! Будьте здоровы и счастливы.

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