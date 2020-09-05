60-летняя «француженка-зажигалочка» из Нижнего Новгорода спела на Первом канале

Фото: стоп-кадр видео 1tv.ru

Светлана Трифонова испытала себя на слепых прослушиваниях в шоу «Голос 60+». Видео с выступлением нижегородки опубликовано на сайте Первого канала.

Заместитель директора и учитель французского из гимназии №53, назвавшая себя «француженкой-зажигалочкой», вышла на сцену с песней «Не расстанусь с комсомолом» и вызвала ностальгию у членов жюри.

Несмотря на группу поддержки и симпатии слушателей, в следующий тур Светлане Трифоновой пройти не удалось – во время песни жюри к ней так и не повернулись. Но об участии в конкурсе женщина не пожалела.

«Я очень рада с вами познакомиться. Это моя авантюра, которая мне придаст эмоциональные силы на всю жизнь. Мерси!» - сказала нижегородка.

На прощание Светлана эффектно исполнила «Padam» на французском. По словам нижегородки, благодаря ее пению ученики влюбляются в предмет.

«Я расстроен. По-французски она поет блестяще», - признался Лев Лещенко.

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