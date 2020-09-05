Стало известно, какие продукты подешевели в Нижегородской области

В конце августа в регионе снизились цены на ряд продуктов. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно статистике, в Нижегородской области подешевели говядина, куриное мясо, лук, яблоки, морковь и капуста.

При этом цена за килограмм сахара и картофеля поднялась.

Адекватность цен в регионе контролирует нижегородское УФАС. «Необоснованное завышение цен недопустимо», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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