Капсулу времени заложили в здании строящейся школы в Дзержинске

Фото: Иван Носков в Instagram

Через 50 лет школьники смогут прочитать послание, которое сегодня заложили в капсуле времени. Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков на своей странице в Instagram.

В церемонии приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и Давид Мелик-Гусейнов, мэр Дзержинска Иван Носков и юные дзержинцы, которые пойдут учиться в новую школу, - Семен Логунов и Милана Белякова.

Строительство школы №2 в Дзержинске еще идет. Но открыть ее обещают уже в следующем году, а не в 2022-2023, как планировалось изначально.

«Школа рассчитана на 800 учеников и будет оборудована по самым современным требованиям - предметными кабинетами, научными лабораториями, современной обсерваторией, бассейном, площадками для подвижных игр, тихого отдыха, секциями дополнительного образования», - рассказал подписчикам Иван Носков.

Кроме того, в Дзержинске планируется создание спортивно-образовательного кластера с новыми спортивными площадками и детским садом.

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