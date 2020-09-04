Аттракционы и дождевой сад: как изменится прибрежная зона озера Святое

Фото: Евгений Люлин в Instagram

На озере Святом в Дзержинске сейчас проходит второй этап благоустройства. Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на своей странице в Instagram рассказал, как в результате должен измениться единственный официальный городской пляж.

«Сейчас формируются пешеходные дорожки, спуски и лестницы, устанавливаются лавочки. Следующим этапом станет создание единственного в своем роде дождевого сада для очистки ливневых стоков. Планы - далекоидущие. И это радует! В дальнейшем здесь должны появиться: площадка для проведения фестивалей, пляжная зона и оборудованные места для захода в воду, спортивные зоны для футбола и волейбола, аттракционы”, - написал Евгений Люлин.

Нижегородские власти надеются, что со временем прибрежная зона озера станет одним из основных мест отдыха горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.