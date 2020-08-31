Школьников Нижегородской области обучат основам бизнеса

В Нижегородской области реализуется программа обучения школьников основам предпринимательской деятельности. О своем желании пройти обучение уже заявили более 2 тысяч подростков. Сбор заявок на участие продолжается до 15 сентября 2020 года на официальном портале проекта «Популяризация предпринимательства» mybiznn.ru.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что обучающий курс предназначен для нижегородцев 14-17 лет, утвержден министерством экономического развития РФ и состоит из теоретической и практической частей.

«Молодые люди смогут изучить правовые основы создания инвестиционного проекта, структуру бизнес-плана, практические вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, - рассказал министр. - В процессе обучения каждый участник будет работать над собственной идеей, а в финале обучения состоится защита бизнес-проекта. У ребят есть возможность получить экспертную оценку проекта и наставника».

В проекте участвуют более 30 наставников, среди которых отраслевые эксперты федерального и регионального уровня.

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