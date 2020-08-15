У нижегородского парка «Швейцария» появился Telegram-канал

Администрация Нижнего Новгорода запустила Telegram-канал «Парк Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Как заявлено в пресс-релизе, основная цель площадки – выстроить коммуникацию между горожанами, администрацией и компанией, которая ведет работы по благоустройству.

В Telegram-канале регулярно будут публиковаться новости парка «Швейцария»: результаты проделанной работы, анонсы и итоги онлайн-обсуждений по поводу будущего наполнения и развития парка, комментарии экологических экспертов и представителей власти. Кроме того, в канале будут публиковаться новости о животных, которых перевезли из зоопарка «мишутка» в зоопарк «Маленькая страна» в Балахне.

Напамним, на сайте парка можно задать вопросы, ознакомиться с концепцией и этапами проекта благоустройства парка, но и предложить свои идеи по наполнению и развитию парка.

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