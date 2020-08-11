Сезон охоты на пернатую дичь открывается в Нижегородской области

С 15 августа 2020 года в Нижегородской области откроется летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на госохотнадзор Нижегородской области.

Как отметили в ведомстве, охота на пернатую дичь является самой популярной в регионе, и многие охотники выезжают на природу накануне традиционной даты – третьей субботы августа. «Чтобы ничем не омрачать это событие, нужно строго соблюдать правила охоты и техники безопасности», - отметили специалисты госохотнадзора.

Охотнику необходимо иметь при себе пакет документов – охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на охоту в общедоступных угодьях, а в случае охоты в охотугодьях – разрешение и путевку. В случае охоты без разрешительных документов охотник будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, нарушителя обяжут возместить вред, нанесенный природе. Для примера – глухарь «будет стоить» от 18 до 30 тысяч рублей, тетерев – 6-10 тысяч рублей.

Специалисты госохотнадзора также напоминают, что использовать огнестрельное оружие в состоянии опьянения категорически запрещено и наказывается штрафом и конфискацией оружия.

С 15 августа по 15 ноября 2020 года допустима охота на гуся, утку, лысуху, камышницу, дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса, веретенника, коростеля, обыкновенного погоныша, серую куропатку, перепела обыкновенного, голубя и горлицу, вальдшнепа, а с 15 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года – на глухаря, тетерева, рябчика.

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