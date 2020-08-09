Мотоцикл протаранил легковушку под Павловом: есть жертвы Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области, 8 августа 2020 года в 22:13 вечера на улице 1-ая Строителя в Павловском районе произошло смертельное ДТП.

Согласно информации, 34-летний водитель мотоцикла не смог выдержать безопасную дистанцию, после чего совершил столкновение с движущемся в попутном направлении легковым автомобилем.

От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. На данный момент обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, что ранее 5 августа 2020 года недалеко от автостанции «Щербинки» Приокского района Нижнего Новгорода произошло столкновения мотоцикла с двумя автобусами.

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