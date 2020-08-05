Смертельное ДТП произошло в Щербинках в результате столкновения мотоцикла с двумя автобусами

По сообщению УГИБДД России по Нижегородской области, 5 августа 2020 года недалеко от автостанции «Щербинки» Приокского района Нижнего Новгорода произошло страшное ДТП.
Согласно предварительной информации, 39-летний мотоциклист двигался со стороны деревни Ольгино по направлению проспекта Гагарина. В районе автостанции «Щенрбинки» мужчина проехал на красный свет и врезался в автобус. После удара пострадавший слетел с мотоцикла и попал под колеса другого автобуса.
Мотоциклист погиб на месте.
Напомним, что смертельная авария произошла 2 августа 2020 года в 23:30 на 8-м километре автодороги Воротынец – Спасское – Сергач. При этом сообщение о случившемся поступило лишь 3 августа 2020 года.
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