Свалку останков животных под Нижним Новгородом ликвидируют

Комитет госветнадзора Нижегородской области ликвидирует свалку останков животных в Кстовском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ранее стало известно о жуткой свалке биологических отходов — коровьих голов, копыт и потрохов — на Южном обходе, возле деревни Елховка.

- Ветеринарной службой совместно с органами местного самоуправления Кстовского района проводятся мероприятия по сбору и утилизации биологических отходов, а также дезинфекция места, где нашли отходы, и прилегающей территории, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в комитете госветнадзора.

Информация о факте нарушения ветеринарного законодательства уже направлена в территориальное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Если виновник — частное лицо, то ему грозит штраф до пяти тысяч рублей, а если юридическое — до 700 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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