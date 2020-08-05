Чудовищную свалку из останков животных обнаружили под Нижним Новгородом

Очередная жуткая свалка обнаружена в лесу в Нижегородской области — неподалеку от трассы Южный обход неизвестные сложили мешки с останками животных. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- На Южном обходе вывалили более тонны биоотходов: коровьи головы, копыта, внутренности. Что в голове у тех людей, которые так делают? - написал в паблике «Типичный Нижний Новгород» анонимный пользователь.

- Разве это не должны закапывать? Про могильники не слышали? А потом будут удивляться, откуда чума и прочая зараза, - прокомментировала Лина Осипова.

- Отвезли бы в приют собачий, ушло бы все, а то приюты на корм деньги собирают, не хватает корма для собак, а тут мешками на помойку выбрасывают, что за народ, - посетовала Нина Климашова.

Кто и по какой причине устроил такую незаконную свалку, пока неизвестно. "Комсомольская правда" - Нижний Новгород" направила запрос в региональное министерство экологии.

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