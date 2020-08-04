Асфальт на Московском шоссе начнут укладывать в ночь с 4 на 5 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:42:35+03:00

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Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с Главным управлением по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде, а также с сотрудниками ГИБДД и представителями подрядчика проверили, как ведется ремонт Московского шоссе. Участок протяженностью 1,7 км приводится в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Выездное совещание было организовано после многочисленных жалоб автолюбителей и пешеходов. Старый слой асфальта здесь был снят три недели назад, но к укладке нового покрытия подрядчик так и не приступил.

- Подрядчик затянул сроки. Из-за этого в вечерние и утренние часы здесь образуются транспортные заторы, - сообщил заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Левдиков.

По словам представителя администрации Нижнего Новгорода, со стороны муниципалитета не раз официально высказывались замечания к организации работы подрядчика.

«Мы уже трижды выдавали предписания подрядчику об устранении нарушений и указывали на необходимость ускорения начала укладки асфальта. Временный ямочный ремонт они делали, но от этого не становилось легче. Если в ближайшее время подрядчик не приступит к активным работам, будем вынуждены применять административные меры», – добавил первый заместитель руководителя МКУ «ГУММИД» Илья Курапов.

Как пояснил представитель субподрядной организации, приступить к укладке асфальтобетонного покрытия не позволили дожди.

«Необходимая техника уже движется к Московскому шоссе. И сегодня вечером рабочие начнут укладывать асфальтобетонную смесь. Восстанавливать покрытие мы большей частью будем ночью, так как здесь достаточно интенсивное движение. Завершить ремонт, по нашим расчетам, планируется через 8 дней, что соответствует контрактным срокам», - рассказал представитель субподрядной организации Максим Скатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU