В Кстове в жилом доме обрушился потолок
В жилом доме в Кстове частично обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
По данным источника, дом №6 по переулку Садовому был признан аварийным еще в 2013 году, однако жильцов не расселили до сих пор. На месте происшествия специалисты выяснили, что в квартире №27 обрушились балки перекрытия, потолка и произошло нарушение целостности стропильной системы.
Обрушение произошло около 11 часов утра, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Жильцам квартиры, в которой рухнул потолок, предложили переселиться в маневренный фонд. В соседних помещениях разрушений не обнаружено. Для ликвидации последствий силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области не привлекались.
Напомним, в середине июля в жилом доме на улице Черниговской обрушился потолок в квартире 80-летней пенсионерки, ветерана.
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ИСТОЧНИК KP.RU