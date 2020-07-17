2020-07-17T12:31:38+03:00
Общество

Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки

80-летняя женщина оказалась буквально без крыши над головой
Елена ЛАЗАРЕВА
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В жилом доме на улице Черниговской обрушился потолок. Информация об этом была размещена в соцсетях. Знакомая 80-летней пенсионерки, ветерана, рассказала о случившемся.

По ее словам, дому, в котором проживала пожилая женщина, 140 лет, и капремонт в нем не делался ни разу. Бабушку пока взяла к себе жить сердобольная женщина, говорит знакомая и добавляет, что Антонина Михайловна Перцова — блокадница Ленинграда, почетный блокадник Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области, инвалид второй группы, член Всероссийского авторского общества.

Кроме того, она творческий человек, поэт, композитор, исполнитель авторских песен. Авторство ее подтверждено авторскими правами. Антонина Михайловна 24 года является художественным руководителем ансамбля «Волжане».

Прокуратура области проводит проверку информации о рухнувшем потолке, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
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