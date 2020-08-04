Пьяный водитель без прав устроил смертельную аварию в Воротынском районе

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:25:58+03:00

В результате ДТП скончался сам виновник происшествия и его пассажир

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Смертельная авария произошла 2 августа 2020 года в 23:30 на 8-м километре автодороги Воротынец – Спасское – Сергач. При этом сообщение о случившемся поступило лишь 3 августа 2020 года. Об этом "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В легковом автомобиле находилось двое мужчин — водитель и пассажир. Согласно информации, на момент управления автомобилем тридцатилетний водитель Сеат Толедо не только был лишён прав, но также находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог справиться с управлением, из-за чего машина опрокинулась и улетела в кювет. В результате аварии оба мужчины получили ранения несовместимые с жизнью.

Напомним, в Нижегородской области стали известны подробности громкого ДТП, случившегося 2 августа 2020 года в поселке Тумботино.

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ИСТОЧНИК KP.RU