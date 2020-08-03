ДТП с пятью пострадавшими под Павловом устроил водитель с однодневным стажем

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:58:11+03:00

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В Нижегородской области стали известны подробности громкого ДТП, случившегося 2 августа 2020 года в поселке Тумботино. Напомним, 18-летний водитель «Лады Калины», проезжая по улице Ворошилова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис».

В результате аварии пострадал сам горе-водитель, его пассажир — такой же 18-летний парень, их 16-летний товарищ, а также 34-летний водитель иномарки и его 11-летний пассажир. Все они получили травмы и были доставлены ЦРБ, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили по домам.

Как выяснилось, виновник аварии практически не имел опыта управления транспортным средством. На момент ДТП его водительский стаж составлял всего один день.

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ИСТОЧНИК KP.RU