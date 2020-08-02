«Выскочил на встречку»: В страшной аварии под Нижним Новгородом пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенок

Серьезная авария произошла вечером 2 августа в поселке Тумботино Павловского района Нижегородской области – там столкнулись два легковых автомобиля. Результаты печальные – пострадали шесть человек, среди которых есть и дети.

- Авария произошла около 17:00 2 августа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – 18-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В результате травмы получили шесть человек, среди которых есть 11-летний ребенок. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники регионального УГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее мы писали, что в Вачском районе 20 июля также произошла страшная авария, в которой столкнулись «ГАЗель» и грузовик МАН. В момент аварии в микроавтобусе находились водитель и восемь пассажиров. Трое из них получили травмы. Одного человека спасти не удалось.

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