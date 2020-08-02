2020-08-02T21:16:48+03:00
Происшествия

«Выскочил на встречку»: В страшной аварии под Нижним Новгородом пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенок

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В страшной аварии под Нижним Новгородом пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенокВ страшной аварии под Нижним Новгородом пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенокФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла вечером 2 августа в поселке Тумботино Павловского района Нижегородской области – там столкнулись два легковых автомобиля. Результаты печальные – пострадали шесть человек, среди которых есть и дети.

- Авария произошла около 17:00 2 августа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – 18-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В результате травмы получили шесть человек, среди которых есть 11-летний ребенок. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники регионального УГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее мы писали, что в Вачском районе 20 июля также произошла страшная авария, в которой столкнулись «ГАЗель» и грузовик МАН. В момент аварии в микроавтобусе находились водитель и восемь пассажиров. Трое из них получили травмы. Одного человека спасти не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Благодаря космическому мониторингу в Нижегородской области выявили 75 гектаров незаконных рубок леса
Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде