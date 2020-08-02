2020-08-02T14:59:37+03:00
Общество

Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек

За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще два человека
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 2 августа 2020 года, общее число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек. За минувшие сутки от Covid-19 в больницах скончались еще два нижегородца. Такие данные предоставил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Сейчас Нижегородская область подошла вплотную к введению второго этапа снятия ограничений по коронавирусу, - рассказал Глеб Никитин. – Думаю, что в ближайшее время мы перейдем к реализации этих мероприятий.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 24 097 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 146 новых случаев заражения. По этому показателю Нижегородская область находится на шестом месте в стране.

К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. За сутки из нижегородских больниц были выписаны 106 человек, переболевших коронавирусом. Таким образом, свыше 82% нижегородцев, зараженных опасной инфекцией, уже переболели и выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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