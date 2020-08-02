146 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По данным на 2 августа, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 097 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 146 новых случаев.

По количеству новых случаев Нижегородская область находится на шестом месте в стране. Опережают нас в этом рейтинге Москва (664), Свердловская область (199), Ханты-Мансийский автономный округ (168), Санкт-Петербург (163) и Московская область (157). По последним данным, свыше 82% нижегородцев, зараженных коронавирусом, уже выздоровели. Более того, Нижегородская область подходит ко второму этапу снятия ограничений.

- Как и следовало ожидать, наша область оказалась на переднем крае борьбы с коронавирусом, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с министром здравоохранения России Михалом Мурашко. – На это повлияло сразу несколько факторов: и близость к Москве, и плотность населения, и сам масштаб региона. Однако сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения коронавируса, объемам тестирования и проценту занятых коек скоро мы сможем перейти на второй этап снятия ограничений.

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