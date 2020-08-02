Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:30:10+03:00

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Положительная тенденция наметилась в заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области. В то время как количество новых случаев постепенно снижается, число выздоровевших растет. Только за минувшие сутки из нижегородских больниц были выписаны еще 106 человек. Таким образом, общее число выздоровевших нижегородцев увеличилось до 20 024 человек. Таковы данные оперативного штаба Нижегородской области.

- В настоящее время Нижегородская область подошла вплотную ко второму этапу снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, - накануне сообщил глава региона Глеб Никитин. – Об этом можно судить и по коэффициенту распространения коронавируса, и по объемам тестирования, и по проценту свободных коек в нижегородских больницах.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 146 новых случаев заболеваемости коронавирусом. По этому показателю регион находится на шестом месте в стране. Лидирует в этом антирейтинге по-прежнему Москва.

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ИСТОЧНИК KP.RU